Apuñala hasta la muerte a su exsuegro y luego confiesa

Una mujer de unos 35 años mató durante la madrugada presuntamente a su exsuegro con un arma blanca en su piso de la localidad toledana de Carranque.

Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron, encontraron a la mujer con una camiseta desgarrada, ensangrentada, y un reguero de sangre en el pasillo que les condujo hasta el cadáver de Jose Antonio, que presentaba numerososas cuchilladas. Es entonces cuando Mari Carmen les confiesa el crimen, pero asegura que su ex suegro abusaba de ella y que no aguanta más la situación. Agresiones por las que afirma estaba en tratamiento psiquiátrico. Llama la atención que ese mismo día ex suegro y nuera estuvieron comiendo juntos en una terraza del pueblo a la vista de todos. Los habitantes del pueblo conocían los problemas psiquiátricos de Mari Carmen pero no esperaban que fuera a ocurrir algo parecido.

Espejo Público ha hablado en exclusiva con el hijo de la victima que ha afirmado que "cuando se esclarezca todo, que se va a esclarecer, ya haré declaraciones a los medios".