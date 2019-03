Antonio del Castillo asegura estar "satisfecho" con la prueba a Carcaño

El asesino confeso de Marta del Castillo se ha sometido voluntariamente al test de la verdad, una prueba experimental con la que se pretende arrojar algo de luz sobre el paradero del cadáver de la joven sevillana. Su padre, Antonio del castillo ha atendido los micrófonos de Espejo Público. "Queremos descansar después de todo este tiempo buscando el cuerpo de mi hija", ha declarado Antonio del Castillo. Los resultados de la prueba no se conocerán hasta dentro de unos 15 días, aunque el padre de la joven sevilana reconoce que después de tanto tiempo, pueden aguantar unos días más.

"Los que hicieron la prueba me han dicho que salieron muy satisfechos y contentos de la prueba", asegura Antonio del Castillo. Sobre la posibilidad de que el cuerpo de Marta se encontrara en una escombrera cerca de La Majaloba, Antonio se ha mostrado cauto. "En esa zona había varias escombreras, no se qué foto le enseñaron".

"Le agradezco a Carcaño que se haya sometido a esta prueba. Si él no hubiera querido, no se hace. Que no se confundan las cosas, a este individuo no le tengo ningún aprecio, pero lo que se hace bien hay que reconocerlo", asegura.