Antonio Banderas: "Los protagonistas de la gala son los beneficiarios de los fondos"

Se ha convertido en todo un clásico del verano en la Costa del Sol. La gala Starlite, organizada por nuestro actor más internacional, Antonio Banderas, celebra en marbella su cuarta edición. El popular actor malagueño, que además celebra su 53 cumpleaños, ha hablado con Espejo Público.

"Quiero mandar un agradecimiento a todas aquellas personas que están colaborando con la gala de manera desinteresada. Desde Alejandro Sanz hasta Marta Sánchez, pasando por Roko, Sara Baras, Imanol Arias o Anne Igartiburu. Ójala podamos cubrir los objetivos que nos hemos planteado y dotar de fondos a las fundaciones que estarán representadas", ha asegurado Banderas.

Sin duda uno de los momentos más esperados será cuando Alejandro sanz y el propio Banderas canten juntos. "No se quién es más insensato, si Alejandro Sanz por invitarme a cantar o yo por aceptarlo. No soy un cantante profesional, pero para la gala hago lo que sea necesario. Necesitamos dotar de fondos a la fundación y poder dar becas a alumnos de la Universidad de Málaga que no tienen medios, entre otros objetivos. Los protagonistas de la gala son los beneficiarios de los fondos, nosotros solo somos herramientas para lograr los objetivos".