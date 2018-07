Presidenta de Afanya: "El colegio de los audios vejatorios al niño autista ya tapó otro caso de maltrato"

"Los niños con autismo no entienden los usos sociales. Si le tomas el pelo o le vacilas no entienden que es una broma. Si le dices que no le perdonas creen que no lo harás nunca y para ellos es terrible", señala Adela García, secretaria general de Afanya

Asegura que antes de que estos audios se hicieran públicos otros padres de niños de su asociación les transmitieron quejas del colegio de educación especial Santiago Ramón y Cajal.

"La hija de una de nuestras socias va a ese colegio. Ya contempló un caso de maltrato y lo comunicó al centro pero la dirección lo tapó y le dijeron que lo que había creído ver no era lo que pensaba", señala. Reitera que ese audio "no tiene ninguna justificación para niños autistas".