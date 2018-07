La madre del niño vejado por sus profesoras: "Hay cosas muy gordas que le dijeron a mi hijo y no han salido"

El niño empezó el curso en el centro de Getafe (Madrid) el pasado mes de septiembre. Su madre asegura que al principio acudía contento y motivado. Sin embargo, poco tiempo después el pequeño comenzó a estar más triste. "Salía con la cabeza baja y los ojos de haber llorado. Empezaba a tener agresividad con nosotros y comportamientos que no entendíamos por qué se desencadenaban", relata la madre.

Los padres hablaron con el centro para consensuar con ellos cómo intervenir ante los comportamientos del niño. Los profesores les dijeron que el niño no prestaba atención en clase y molestaba a los compañeros. A pesar de preguntar cómo estaban actuando con el pequeño el colegio no les daba una pauta clara de cómo estaban interviniendo, por lo que los padres empezaron a sospechar de que al niño le ocurría algo en el aula.

"Mi hijo salía con los ojos de haber llorado pero no te quería contar nada. El niño nos empieza a decir "no me bloquees", "me vas a pinchar" o "no me agarres del cuello". Además, empieza a tener crisis de pánico cuando va al médico. Ante las incongruencias de las profesoras decidimos meter la grabadora en el centro", relata la madre.

Grabaron cuatro días, al cuarto día el centro descubrió la grabadora, los padres escucharon los audios y su hijo no volvió a acudir al colegio. Destaca que en las grabaciones "ha cosas muy gordas" que no se han hecho públicas en los audios. "Cuando las escuchas te vienes abajo. Nunca te imaginas que tu hijo está pasando ese calvario en el colegio", lamenta. "A un niño no le puedes educar con amenazas ni gritos, así le haces un niño con una autoestima baja con miedos, inseguridades y al final agresivo", subraya la madre.

De las tres profesoras que vejaban al niño tan sólo una ha sido expulsada del centro. Tras las vejaciones el menor estuvo 15 días ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Niño Jesús debido a la ansiedad que tenía. De allí salió con medicación y actualmente está matriculado en otra escuela a la que va contento.