Los Ángeles del Infierno, relacionados con drogas y prostitución, pegan una paliza a un empresario mallorquín

Los Ángeles del Infierno están en el punto de mira. Esta banda motera ha vuelto a delinquir, y lo ha hecho en una de las zonas más transitadas de Palma de Mallorca, el Arenal. Su víctima ha sido el dueño de un restaurante, al que dieron una brutal paliza, que incluía puñetazos y empujones. Después le extorsionaron. Le exigieron un pago de 10.000 euros a cambio, supuestamente, de protección.

Pero, ¿quiénes son los Ángeles del Infierno?

Sabemos que la banda se creó en California, en 1948. En España opera desde los años 80, aunque está presente en 62 países. En total la componen unos 5.000 miembros, aproximadamente. Se la relaciona con delitos de narcotráfico, prostitución, homicidio, tráfico de armas, extorsión y lesiones. De hecho, los dos atacantes del empresario estaban condenados por alguno de estos delitos. Y ya han sido puestos en libertad por este último asalto.

La intención del grupo es conseguir dinero para financiar sus actividades ilegales. Lo hacían frecuentemente en Cataluña, donde tienen distintas sedes. Se encargaban de vender tinta a tatuadores, y si un tatuador no la compraba, le extorsionaban, como le pasó a uno de Tarragona. Se negó a comprar la tinta y le cortaron un dedo.

En Mallorca estuvieron muy presentes la década pasada, siendo la prostitución y el tráfico de drogas sus principales negocios. Por esos motivos, 32 miembros fueron detenidos. Ahora en el Arenal muchos vecinos temen que vuelvan a las andadas. "Hace muchos años que están dando problemas de inseguridad y parece que van a más", cuenta uno a Espejo Público. Sin embargo, a pesar de su mala fama, otros ciudadanos están a favor de Los Ángeles del Infierno. "Ellos no se meten con nadie que no se meta con ellos. Siempre han protegido a la gente que tienen que proteger", detalla otra vecina.

En sus locales hay armas, como hachas y pistolas, y aun así la banda defiende que hace cosas completamente legales. Los vecinos que se muestran encantados lo están porque en las zonas donde viven desaparecen el resto de violencias. Por ejemplo, no hay robos. Así que, mejor no enfadarles porque si no entras en su juego, ya sabes lo que te espera.