Ángel Rielo, "feliciólogo": "La felicidad no está en ningún sitio, por eso no se puede encontrar"

¿Qué nota le pondría cada uno a su felicidad, del 1 al 10? Según la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) los españoles, de media, puntúan su felicidad en un 7,69 sobre 10. Un notable en el que se aprecia una ligera diferencia entre hombres y mujeres. Según las respuestas de los participantes del sondeo, los hombres son un poco más felices que las mujeres con un 7,72 frente al 7,66 de las mujeres.

El estudio, que ha contado con un total de 8.487 entrevistas, también incluía preguntas sobre la salud entre otras y además se preguntaba a la los ciudadanos sus hábitos en cuanto a la práctica de deporte se refiere. En cuanto al estado de salud, el 82,5 % asegura que se siente "bien" o "muy bien" y solo un 11,5 % aseguran sentirse "mal" o "muy mal". Un 5,5 % ha contestado "ni bien ni mal". Además, según esta misma encuesta, el 50,2 % de los españoles afirmaban que hacen ejercicio con el objetivo de mantenerse en forma o mejorar su salud.

Experto en felicidad

Ángel Rielo, conferenciante y autor de "El pequeño libro de la felicidad", se define como "Feliciólogo", que en sus palabras, consistiría en "una persona que te va a ayudar y enseñar herramientas para que te construyas la felicidad". Define la felicidad como algo muy personal y afirma que todas las definiciones propuestas en la mesa de debate son acertadas. Sin embargo, hay una definición concreta con la que él no está de acuerdo: "No se puede ser feliz todo el rato", él aseguraba que sí, pero destacaría una diferencia notable entre "sentir alegría todo el tiempo" y "ser feliz", términos que según Ángel, la gente tendería a confundir.

"La felicidad no está en ningún sitio, por eso no se puede encontrar"

Ángel asegura que mientras la buscas fuera, esta está en el interior. Cuenta que la felicidad se basa en la primera sílaba de la palabra, en la "fe". Asegura que el tener una creencia y ser agradecido, ayudaría a mantener un estado de felicidad prácticamente constante: "Estás trabajando en ti mismo".

Asegura que otra cosa es la alegría: "tú no puedes estar alegre todo el tiempo, pero sí puedes estar feliz todo el tiempo". Susana Griso, cuenta que hay mucha gente que confunde la felicidad con la alegría: "que trabajes la felicidad, no significa que no llores".

¿Y ustedes, son felices?