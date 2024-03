Anas, el joven de 19 años que factura más de un millón de euros al año con su empresa: "Quiero desarrollar algo que solucione un problema real"

Cuando Anas comenzó a jugar a videojuegos sus padres se preocuparon mucho. Pensaron que, como muchos jóvenes de su edad, estaba viciado a las pantallas. Lo que no sabían es que ese hobby le llevaría a facturar más de un millón de euros al año con su propia empresa.

Anas Andaloussi es un joven de 19 años que factura 120.000 euros al mes con su empresa. "No creo que yo sea la imagen de un gran empresario", señala. Empezó montando páginas web como hobby a los 13 años. El primer mes ganó unos 15 euros y hasta el día de hoy se ha seguido desarrollando como profesional y ha construido un equipo.

Él mismo se ha autoimpuesto un sueldo de 2.000 euros. Reconoce que no gasta mucho dinero (en lo que más invierte es en regalarse viajes donde dice que aprende mucho) y quiere tener un sueldo equiparable a lo que gana el resto de su equipo. Son un equipo de 6 personas y trabajan además con personas freelance. En total son unos 15 en la empresa. La mayor parte de su equipo tienen su misma edad aunque el personal freelance que le prestan servicios administrativos y legales sí le doblan su edad.

"Los miembros de mi equipo comenzaron a programar desde muy jóvenes"

A los 13 años jugaba al videojuego Minecraft y en esa etapa conoció a mucha gente con mucho talento, recuerda. "Son gente que empezó a programar muy jóvenes y ha hacer diseño gráfico", mantiene.

No se imagina su vida sin trabajar. Cree que el trabajo es una bendición y lamenta que mucha gente se pone a pensar solo en el dinero a la hora de desarrollar un trabajo. Señala que el emprendimiento se ha puesto de moda en los últimos años pero "la gente directamente lo que persigue es el dinero". Le gustaría desarrollar algo que solucione un problema real en la sociedad. Todos los proyectos que crea nacen partiendo de un problema para llegar a una solución. Empezó a estudiar ADE en Madrid y se sintió muy decepcionado, al poco tiempo abandonó los estudios universitarios. Pese a ello recomienda a los jóvenes que se formen: "La formación es super importante. Más en mi sector, si me quedo 6 meses sin aprender nada se queda muy desactualizado", añade.

Reconoce que ha sido un chico "muy espabilado" y lo suyo no ha sido un éxito de la noche a la mañana. "El dinero rápido no lo conozco y prefiero no conocerlo porque toda la gente a la que le ha pasado ha acabado mal".