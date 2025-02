Anabel Pantoja estalla contra la prensa en su primer viaje con su hija Alma y recibe críticas: "A ver cuánto tarda en hacer una portada con la menor"

Anabel Pantoja y David Rodríguez han viajado por primera vez con su hija Alma. Probablemente más tarde de lo que a ellos les hubiese gustado, dados los problemas de salud de la pequeña. Y es que la niña abandonó el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria hace apenas tres semanas.

La familia se ha desplazado desde su casa de la isla de Gran Canaria a Sevilla. Posiblemente en la capital hispalense para presentar la niña a la familia que no ha podido acudir a Canarias después de su nacimiento y posterior ingreso hospitalario. La situación de la familia sigue siendo tensa ya que la investigación por las lesiones que Alma presentaba, cuando tuvo que ser ingresada, continúa. Recordemos que los médicos del centro activaron el protocolo de protección infantil ya que esas lesiones eran compatibles con un caso de malos tratos.

Otra de las posibles intenciones de Anabel y David con este viaje sería obtener una segunda opinión médica sobre la salud de la niña y su tratamiento.

"¿No vas a dejar de grabar?"

"Voy con la niña, si no os importa, buenos días ¡chao!", decía Anabel dirigiéndose a los medios que aguardaban su llegada en el aeropuerto de Sevilla. Y es que después de aterrizar en Sevilla, Anabel protagonizaba una nueva situación tensa con los medios de comunicación.

"¡No, no! ¡Vale ya! ¡Ya! Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a proteger a los menores, ¿no? Que voy con la niña, deja de grabar", parecía que Anabel daba órdenes al cámara a quien conocería, ya que se dirigía a él por su nombre de pila.

El profesional respondía educadamente a la 'influencer', garantizándole la privacidad de la pequeña: "La niña no sale. No, yo no puedo dejar de grabar".

Ella insistía: "¿No vas a dejar de grabar?". Y él le explicaba que estaba haciendo su trabajo y no podía dejar de grabar.

"¿Vas a perseguirme también al coche?", le reprochaba Anabel al reportero, que respondía que sólo deseaba hacerle dos preguntas. No tuvo éxito.

División en las críticas y los reproches

Raúl 'Aplausito' García, fotógrafo de famosos, tiraba de ironía y hacía mención al alegato en defensa de los menores que pronunciaba Anabel: "A ver cuánto tarda esta señora en hacer una portada con el menor".

A continuación el fotógrafo incluso especulaba con que el carrito de bebé que empujaba la 'influencer' estuviera vacío y ponía en duda que en su interior fuera la pequeña: "No es la primera vez que una persona sale 'a pasear al bebé' sin el bebé dentro".

La periodista Gema López explicaba entonces que los derechos de los menores están protegidos por las leyes, y no debiera preocupar a Anabel que se emitieran imágenes de la niña. Al mismo tiempo le pedía naturalidad: "Si se viese por un casual una milésima de niño, estaríamos obligados todos a taparla".

¿Interés en la bronca?

Los dos colaboradores del programa debatían sobre la intencionalidad en la actuación de Anabel Pantoja. Gema por su parte defendía que había sido fruto del temperamento de la protagonista y no se vería beneficiada por una nueva polémica, mientras que Raúl lo achacaba a un acto meticulosamente calculado: "Todos los días Anabel crea titulares. Ella sabe que vamos a hablar de esto. Esto le interesa a ella".

El sofá de 'Más Espejo' pasaba a valorar la idoneidad del viaje en avión para una niña de tan corta edad y que ha atravesado serios problemas de salud recientemente.

