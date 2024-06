La verdad y nuevos datos de la exclusiva del embarazo de Anabel Pantoja: "Podría haber nuevos capítulos"

En el programa del martes de Espejo Público, la periodista y colaboradora, LauraFa, avanzaba varios datos sobre la publicación en exclusiva, por parte de la revista 'Lecturas'. En conceto sobre la cantidad que habría recibido Anabel Pantoja por compartir la información de su embarazo con dicha publicación.

En la entrevista y reportaje fotográfico concedidos, la sobrina de Isabel Pantoja reconocía sentirse muy feliz. Tanto ella como su novio, David Rodríguez, estarían especialmente eufóricos por conseguir lo que llevaban, según explicaba Anabel "buscando un tiempo". Sobre todo después de haber tenido un embarazo infructuoso el pasado mes de octubre, que dejaba desolada a toda la familia.

También compartía el momento en el que se lo comunicó a su tía Isabel, minutos antes del concierto que daba 'La Pantoja' en el 'Wizink Center' de Madrid, el pasado mes de abril. En esa actuación la alegría por la buena nueva, llevó a 'La tonadillera' a invitar al escenario a su sobrina, con la que compartió bailes y cantos.

Vaticinios de ruptura

Según Laura Fa, la 'influencer' habría cobrado en torno a 50.000 euros por la noticia. No sólo se aventuraba en dar el precio de la exclusiva sino que compartía su opinión a cerca de la relación amorosa de los futuros padres. La periodista realizaba las siguientes afirmaciones: "Ahí la diva es ella. Aguantará si el chico no se convierte en nadie mediático. Mientras siga con su papel de fisioterapeuta y tal, cumplirán los dos años. Como David se flipe y diga 'yo también quiero ser medio 'influencer', no llegan a los dos años".

Los datos reales y futuros capítulos

Según el fotógrafo Pablo González, el precio que fijaba en una noticia de este calado estaría por encima de los 30.000 €, además añadía: "Seguramente veremos una segunda parte y de hecho se hará un negocio".

La cantidad lanzada por el fotógrafo coincidía con la que se atrevía a dar la también periodista y colaboradora del programa, Pilar Vidal, que mencionaba un intervalo que iba de los 20 a los 30 mil euros. Además daba su opinión sobre la foto de la portada, que por supuesto, protagonizaba Anabel Pantoja: "La noticia me ha parecido maravillosa. La portada, a mí me gusta muchísimo porque la foto es muy real, muy ella. No está impostada, no está exagerada. Me parecen muy bonita la foto y la portada".

Cifras más altas

El periodista y director de 'Vanitatis', Nacho Gay, elevaba la cifra a unos 40.000 euros. Mencionaba el periodista que podrían existir "distintos paquetes" adicionales, que abarcarían próximas entregas de esta exclusiva, que podrían ser un 'babyshower', una reunión de familiares y/o amigos en los que se llevan regalos, antes de nacer la criatura; o una celebración para desvelar el sexo del bebé, que está poniéndose cada vez más de moda en nuestro país.