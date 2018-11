Ana Julia Quezada mencionó la pérdida de su hija cuando confesó el crimen del pequeño Gabriel

EXCLUSIVA DE 'ESPEJO PÚBLICO'

La asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz se mostró desbordada por las emociones cuando confesó el crimen del niño. En algunas ocasiones tuvo que parar su relato por el llanto. En un momento de las declaraciones se muestra especialmente desesperada. "He perdido todo, he perdido a Gabriel, he perdido a mi hija, he perdido a Ángel", dice Julia Quezada entre lágrimas. En estas declaraciones la detenida podría referirse a su hija Ridelca a la que se trajo de Santo Domingo hasta Burgos y cuya muerte ha sido recientemente investigada pese a haber prescrito judicialmente. Según los expertos el hecho de que Ana Julia se refiera a sí misma como la persona que pierde personas denota un gran falta de empatía en su personalidad. Asimismo, la investigación del suceso evidenció que la caída de la niña se produjo mediante una parábola en el aire, propia de las personas que son precipitadas desde un punto alto, no de las que se caen solas, tal y como aseguró Ana Julia cuando tuvo lugar el suceso.