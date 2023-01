Ana Fernández-Sesma, sobre la apertura de fronteras de China: "La probabilidad de que surja una variante es baja"

El próximo 8 de enero, China abre oficialmente sus fronteras. Esto llega en el peor momento de contagios por coronavirus que vive el país. El nuevo anuncio ha hecho saltar las alarmas en Europa y en España por un posible incremento de contagios. Los virólogos e investigadores españoles Adolfo García-Sastre y Ana Fernández-Sesma se han tomado un café doble con Lorena García para hablar sobre las posibles consecuencias de las próximas llegadas de viajeros chinos a nuestro país.

Por el momento, la situación no debería preocuparnos. China se encuentra en una oleada de casos debido a sus bajos datos de vacunación y a la poca circulación del virus en el país. Es por ello por lo que "el virus no ha estado circulando" en China. Tal y como ha confirmado Fernández-Sesma "la probabilidad de que surja una variante es baja". García-Sastre explica que esto se debe a que la variante que ha provocado una ola de contagios en China "es la misma variante que circula aquí en estos momentos, o sea que virus nuevos no van a venir desde allí". Este hecho no implica que no puedan surgir nuevos virus, aunque la circulación de turistas en nuestro país ya ha sido frecuente con anterioridad, por lo que es poco probable.

Además, ponen el foco en que "lo importante es que haya una vigilancia", aunque "China es como el último reducto del covid", explica García-Sastre en referencia al reciente levantamiento de las restricciones en el país ya que "no podían seguir manteniendo esa política de covid 0".

Pese a que no debemos preocuparnos por la llegada de chinos a nuestro país ya que España es un país bastante inmunizado y donde ha circulado el virus, Fernández-Sastre sentencia que "gripalizar no quiere decir trivializar": "Si la gente está protegida es más probable que tenga una enfermedad leve, como ahora ocurre con la gripe". Para ella, "nunca viene mal tener un refuerzo", por lo que recomienda la vacunación de la cuarta dosis, sobre todo en personas de riesgo: "Realmente la vacunación no presenta un riesgo para la salud, la enfermedad sí".

Valoración de las consecuencias covid

Aunque el coronavirus "se está convirtiendo en una enfermedad más manejable" no hay que olvidar la multitud de personas que todavía sufren las consecuencias de haberla padecido. El conocido 'covid persistente' afecta cada día a más personas. El principal objetivo de los investigadores al respecto es "encontrar medidas que puedan paliar las secuelas".

Además, los investigadores afirman que "el virus va a seguir circulando" porque "es un proceso natural de la evolución de los virus", tal y como ocurre con la gripe actualmente. Sin embargo, su deseo es que en España haya una mayor financiación, así como puestos de trabajo estables: "Escuchar a los científicos es escuchar a la ciencia".

Por el momento, aunque el virus siga circulando, investigadores como García-Sastre se centran también en buscar una vacuna universal contra la gripe. Esto implicaría "no vacunarse todos los años": "Con tres dosis serviría para unos 20 años o, incluso, para toda la vida".