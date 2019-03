Amaia Salamanca: "Me levanto a las 5 de la mañana para grabar Gran Hotel"

El primer capítulo de la tercera temporada de Gran Hotel se estrenó con más de dos millones y medio de espectadores. Amaia salamanca ha visitado el plató de Espejo Público donde nos ha confesado que se levanta a las cinco de la mañana para ir a grabar.

Es uno de los pilares de la serie más vista de la noche de los martes. Amaia Salamanca es Alicia Alarcón en Gran Hotel. "Me encantan las series de misterio y desde el primer día que me ofrecieron la posibilidad de participar en este proyecto, no me lo pensé".