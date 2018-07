Una alumna fue agredida por sus compañeros durante 4 años

Manuela González, ha denunciado al instituto por las "continuas palizas" a manos de alumnos que ha sufrido en los últimos cuatro años "sin que en el centro hayan querido evitarlo". La doctora que atendió a su hija, que ahora tiene 18 años, presentó una denuncia ante la Guardia Civil tras el último episodio violento que sufrió "porque la niña llegó al médico con la cara destrozada, las gafas rotas y varias lesiones".

Manuela González ha señalado que cuando comenzaron los problemas le transmitió al centro educativo que la niña sufría el transtorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). "A mí hija la están acosando, y no lo digo yo, sino que lo dice el psicólogo que la ha atendido", ha dicho Manuela, que se ha quejado de que no han sido atendidas sus peticiones de que la joven reciba una educación especial.

Sobre la posibilidad de cambiarla de centro educativo, ha dicho que "esa no tiene que ser la solución al problema, la solución tiene que ser que adapten la enseñanza a sus necesidades especiales y eviten que los demás niños la maltraten y la acosen", además de señalar que su actual instituto "está al lado de mi casa, y el otro me coge en la otra punta del pueblo". González ha decidido que su hija no vaya a clase mientras no cambie la actitud del centro, después de declarar esta semana en el juicio previo tras la denuncia de la doctora por la última paliza que recibió.