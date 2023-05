Alsina, sobre el malestar del PP por la asistencia de Bolaños al Dos de Mayo: "Pasará a la historia como la polémica más imbécil"

Como cada semana Carlos Alsina, presentador de Más de Uno, repasa la actualidad con la que arranca la semana en Espejo Público. Bromea diciendo que 6 ministros son pocos en un Gobierno que tiene 22, sobre la manifestación del día del trabajador. "Yo sigo percibiendo que no tiene mucho eco social la movilización del primero de mayo porque 10.000 personas en la Comunidad de Madrid me parece que son pocas para lo que es Madrid", señala. No ve sorpresa en que los sindicatos de ahora no critiquen al Gobierno. "Porque ¿qué ha hecho el Gobierno que puedan criticar los sindicatos?", se pregunta.

Cree que falta concretar de qué subida de salarios está hablando el Gobierno. Si tienen que subir lo mismo que la inflación o cuánto menos. Concretar cuál es el desfase entre la pérdida del poder adquisitivo y la pérdida de los salarios. "¿Es consecuencia la no subida de salarios de la codicia de los empresarios?", se pregunta.

Malestar en el PP por la presencia de Bolaños en los actos del 2 de mayo

Señala Alsina que Juan Lobato (candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid) ha dicho en los micrófonos de Onda Cero que finalmente Bolaños tiene silla asignada en las celebraciones del 2 de mayo en Madrid. El cambio de planes en las invitaciones, prosigue, conlleva que Margarita Robles y Félix Bolaños tengan que entenderse esta jornada ya que "no son la pareja que más sintonía tiene". Cree además que esta pasará a la historia "como la polémica más imbécil que hemos tenido nunca". Además los madrileños de residencia tienen una imagen muy consolidada de gente afable, hospitalaria, receptiva que nunca le preguntan a nadie de dónde vienen", matiza.