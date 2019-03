Alicia Hornos: "Me alegro de que no indemnicen a Dolores Vázquez"

Alicia Hornos, madre de Rocío Wanninkhof, ha mostrado en Espejo Público su satisfacción por la negativa de la Audiencia Nacional de indemnizar a Dolores Vázquez por el tiempo que estuvo en prisión acusada del crimen de su hija. "Me alegro, aunque lo cierto es que me da igual. Sigo insistiendo que Toni King no es el único asesino de mi hija. Quiero que se haga Justicia con mi hija".

Alicia Hornos sigue asegurando que Dolores Vázquez tiene algo que ver en el crimen de su hija "no me cabe ninguna duda. Mientras los culpables del asesinato de mi hija no estén en la cárcel, se seguirá sin hacer Justicia con mi hija. ¿Por qué el Supremo ordenó repetir el juicio contra Dolores Vázquez y nunca se ha repetido?". Por su parte, Adela Utrera, colaboradora del programa, ha asegurado que Dolores Vázquez va a interponer un recurso ante el Supremo "hay una gran inseguridad jurídica".