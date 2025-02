Alerta por el aumento de intoxicaciones con chucherías de cannabis: "Eran iguales que las del súper"

Estas chucherías pueden parecer a simple vista inofensivas pero cada vez más jóvenes las consumen sin saber que son peligrosas. Son chucherías de cannabis y el hospital Clínic de Barcelona alerta ante el crecimiento de las intoxicacione.

En el 2024 se atendieron hasta a 24 personas por estas causas, cuatro en lo que va de año. Los síntomas que producen son náuseas, mareos y vómitos.

Caín sufrió una intoxicación por error con estos dulces de cannabis. Él trabaja en un hotel donde llegó un paquete de chucherías para un cliente que ya no estaba alojado y decidieron probarlas. "Mi jefe y yo las probamos y acabamos en la clínica", nos cuenta. En el paquete no especificaba que contenía cannabis. "Parecían estas gominolas que tú puedes comprar en cualquier supermercado", aclara. Instantáneamente, empezaron los síntomas: "me faltaba el aire, me puse amarillo, sentí unos calores".

Cuando llegaron al hospital les hicieron a ambos una analítica que dio positivo en cannabis.

Rafaela Santos, psiquiatra experta en adicciones, nos cuenta que muchas veces la gente desconoce los efectos que pueden tener estas gominolas y a los profesionales les preocupa mucho "la normalización del consumo de cannabis". Hoy en día es fácil comprar productos que llevan esta planta, ya no solo como gominolas, para ayudar a dormir, incluso para lavarse el pelo: "Lo que no saben es a lo que se están exponiendo, es adictiva, es tóxica y puede hacer mucho daño".

El cannabis tiene el componente THC que es psicoactivo, " los síntomas que dan son los que nosotros luego vemos en las consultas, intoxicación o síndrome de psicosis", nos aclara Rafaela.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.