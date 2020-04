Cao de Benós asegura que Kim Jong-un no ha muerto y permanece oculto por miedo al covid-19

Alejandro Cao de Benós, delegado especial de Corea del Norte, señala sobre el estado de Kim Jong-un: "No ha muerto y se encuentra en perfecto estado de salud, no solo por nuestras fuentes oficiales sino también por nuestra embajadas y por el propio Gobierno Coreano que ha dicho que es totalmente falso".

Hay informaciones que afirman que el líder norcoreano, Kim Jong-un, habría sido operado del corazón y que, incluso, médicos chinos habrían acudido hasta Corea del Norte para ver la evolución de dicha operación, pero Cao de Benós insiste en que esta información "también es falsa".

Desde el 11 de abril el líder norcoreano no ha vuelto a aparecer, por ello muchos creen que podría estar muerto e incluso ha habido medios que lo han dado ya por muerto, sobre esto, Cao de Benós explica: "Estamos en condiciones excepcionales con el tema del covid-19 y sobre todo en Corea del Norte donde todo el mundo se ha concienciado para que no entre el virus dentro del país, por lo que todo acto festivo y de masas han sido cancelados y es normal que por ello no acuda a festividades y actos multitudinarios".

También, el delegado especial de Corea del Norte ha querido aclarar que los supuestos fusilamientos que se han producido son "falsos". Por último, manifiesta que los rumores del fallecimiento del líder norcoreano estaría detrás de un periódico surcoreano, el cual habría citado una fuente anónima, pero según el Cao de Benós todo "es pura especulación".

