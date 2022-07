El alcalde de un pueblo desalojado por los incendios, entre lágrimas, a sus vecinos: "Somos como el pino piñonero"

David Beltrán es el alcalde de Hoyo de Pinares, una de las localidades que tuvo que ser desalojada por el incendio que ha estado quemando Ávila. Espejo Público ha publicado parte de un emotivo mensaje que el regidor ha querido trasladar a sus 2.136 vecinos en estos momentos de dificultad en los que el fuego lo amenaza todo.

Desde el medio del monte y visiblemente emocionado, David Beltrán grabó en un vídeo un emotivo mensaje para sus vecinos. Reconoce que son momentos "muy difíciles" y que todos lo "estamos pasando mal" pero a su juicio esta no es la hora de "estar criticando" y pide que "primero se apague el fuego" y luego ya se pedirá todo lo necesario para reconstruir las pérdidas.

El regidor hace una comparación con el "pino piñonero" para ver la luz una vez pase la tragedia de los fuegos porque asegura: Somos como el pino piñonero, somos un pino piñonero que aguanta el calor que conserva el verde aunque se queme. Nosotros conservaremos el verde aunque se queme y saldremos adelante".

"Queridos vecinos solo os pido comprensión y colaboración, por favor. Lo estamos pasando muy mal todos, es una situación crítica, tremendamente peligrosa. Extraordinaria, algo como nunca se ha vivido. El fuego nos ha rodeado por todos lados, primero empezó por el oeste, norte, este ...está en el sureste.

No se puede estar ahora criticando, hay que estar ahora construyendo, hay que estar unidos. Hemos sido siempre un pueblo unido, el mejor pueblo unido que nunca ha tenido nadie. Por favor, vosotros tenéis que aguantar, sois duros, 2 noches, 3 noches, 4 noches, 5 noches....Tenéis que aceptar la situación, tenemos que aceptar las pérdidas y lo que haga falta, pero que no haya pérdidas humanas. Que no se vaya nuestro patrimonio capital que son las casas, ya lo reconstruiremos. Pediremos todo y nos van a ayudar y es muy duro pero hay que aceptarlo pero ahora es momento de ayudar.

Se apaga el fuego y luego veremos lo que tengamos que ver. Analizamos trabajamos tenemos capacidad de reacción. Somos como el pino piñonero, somos un pino piñonero que aguanta el calor que conserva el verde aunque se queme. Nosotros conservaremos el verde aunque se queme y saldremos adelante".