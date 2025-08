El alcalde de Ponteceso, Galicia, comenta la situación horas después del comienzo del incendio: "El fuego estuvo muy cerca de las casas y el peligro fue grandísimo"

Espejo Público ponía sobre la mesa la triste situación que se está viviendo en Galicia, después de que el martes 5 de agosto, sobre las 14.30 horas, se produjese un incendio en Ponteceso (A coruña). Un suceso que se suma a los fuegos que ya sufrieron el anterior fin de semana en la Costa da Morte, y que aumentan la inseguridad de los vecinos de la zona.

¿Un incendio intencionado?

Aunque no se conoce el motivo, la Xunta de Galicia apuntaba a un "atentado". Un incendio intencionado. Sobre ello, el programa hablaba con el alcalde del municipio, José Manuel Mato, y conocía su punto de vista: "Yo no soy quién para determinar si fue intencionado o no. Tenemos que esperar los informes de los técnicos ambientales". Será después de conocer esa información cuándo se pronuncien, ya que su intención es "ser cautos". En cuanto a los profesionales y equipos de rescate, el alcalde decía que se trata de gente muy formada y que, después de 4 días, han podido comprobar su profesionalidad. Por ello, consideraba que las investigaciones al respecto se realizaran con éxito.

¿Cómo se encuentra la situación?

Mato expresaba que la situación, según como la califican los bomberos, es de "estabilización", lo que ha permitido volver a una cierta normalidad. Después de que las llamas estuvieran muy cerca de zonas residenciales, "la gente que estuvo en el pabellón ha vuelto a sus domicilios". Tanto las personas mayores que se encontraban solas, como los que pasaban sus vacaciones en la zona, fueron trasladados con coches hasta sus casas: "Les acompañamos a sus domicilios para que recuperaran la tranquilidad porque estaban un poco agobiados".

Un suceso que se repite

Asimismo, recordaba que hace 30 años se vivió una situación similar en la provincia. Sin embargo, la diferencia estuvo en el alcance y el peligro que supuso: "Fue más en la zona del monte, pero esta vez las casas estaban muy cerca (…) El fuego estuvo muy muy cerca de las casas y el peligro fue grandísimo".

En torno a 570 hectáreas calcinadas y hasta 7 focos. Un siniestro que se une a la lista de incendios surgidos en España en lo que llevamos de verano, y que no da tregua ni en el norte ni en el sur del país. En Tarifa (Cádiz) también sufrían, desde el mismo martes, otro fuego, probablemente causado por una autocaravana.

