Alcalde de Casabermeja: "Tenemos la sensación que se tiene un afán recaudatorio"

En la carretera que llega hasta Málaga y la Costa del Sol, uno de los lugares más turísticos de nuestro país, están instalados sendor radares de tramos que limitan la velocidad a 80 kilómetros por hora. Se instalaron hace seis meses y desde entonces se han convertido en los radares que más multan de España. Antonio Artacho, alcalde de Casabermeja, el municipio más afectado por la medida, ha declarado a Espejo Público que la situación se está volviendo insostenible.

Muchos vecinos de la zona están indignados y sospechan que la colocación de estos radares no obedecen a criterios de seguridad. Además, hace poco tiempo se ha abierto al tráfico una autopista de peaje paralela a la autovía en la que no hay ningún radar. "Si no es sospechoso, al menos resulta sorprendente que, una vez se ha puesto en funcionamiento la AP46, autopista de peaje desde Las Pedrizas hasta Málaga y se constata que no tienen número de usuarios previstos, desde que se colocan estos radares, los usuarios de la autopista han aumentado en un 30 por ciento", declara el alcalde.