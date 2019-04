Alberto San Juan: "Albert Rivera no cuestiona el sistema económico. ¿De qué cambio hablan?"

campaña electoral de podemos

Alberto San Juan ha participado en la campaña electoral de Podemos en la localidad madrileña de Majadahonda. Desde un sofá, al más puro estilo Aguirre, el actor ha pedido un cambio de verdad. "Lo que escucho decir a Albert Rivera es que ellos no cuestionan el sistema económico, ellos creen en un mercado sin reglas. Si eso no se modifica de alguna manera, no se de qué cambio hablan. Es tan sensato, que de tan sensato, no es".