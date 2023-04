Un albañil retirado pide ingresar en la cárcel por no tener dinero para el alquiler ni para comer

"Me presento voluntario para que me metan aquí dentro. No he hecho nada, pero como no puedo pagar el alquiler y no tengo un duro ni nada prefiero estar aquí dentro que fuera", así intentaba José Miguel ingresar en la cárcel de Palma.

Viven en un terreno de sus padres. Se alimenta de los huevos de sus gallinas y de carne de pollo. Tiene también una furgoneta que le dejaron sus padres con la que recoge chatarra para poder vivir. Pasa sus días en el interior de una caravana "pequeñita que es más o menos como la habitación de una cárcel", señala.

No puede alquilar una vivienda por los precios ni apenas comprar alimentos. No tiene trabajo, es albañil de toda la vida, pasó por un infarto, depresiones y cuadros de ansiedad que le tienen alejado de su empleo. "A mí me iba bien entrar en la cárcel, digo me van a dar merienda, tengo patio, me van a dar comida puedo poner una televisión. Me estoy un año allí y por lo menos no sufro", asegura.

"Es muy difícil que a José Miguel le den una incapacidad"

El abogado Manuel Huertas determina que es una performance que este hombre hace deliberadamente para luego colgarlo en una red social. "Puede recurrir a Servicios Sociales o a alguna ONG. Graba a un funcionario de prisiones poniendo en riesgo su seguridad y lo cuelga en una red social sin consentimiento de los mismos", lamenta el letrado.

Apunta el psiquiatra José Carlos Fuertes que es muy difícil que a José Miguel le den una incapacidad. "Se la podrían dar dentro de dos años y gastándose un montón de dinero y con un procedimiento judicial", determina.