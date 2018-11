Los policías que socorrieron al bebé apaleado en Sevilla no pudieron evitar las lágrimas ante la terrible escena

VIOLENCIA DE GÉNERO | BRUTAL PALIZA

El tío de María, la joven de 18 años que recibió una paliza junto a su bebe de dos años por parte de su pareja, asegura que por el momento madre e hijo están estables. Describe la escena en la que encontraron a ambos como "terrible". El agresor, ya en prisión, propinó una paliza a su pareja y al bebé de esta y les encerró en una habitación. Al verse presionado por la familia de la chica que no paraba de preguntar por su paradero terminó dejándoles en libertad. Fue su tío junto a otros familiares quién encontró a las víctimas. "Fue una imagen que no deseo a nadie. La de un niño de dos años con los ojos ensangrentados, deshidratado y con los pañales sin cambiar desde hace días. Ella sin poder andar y con la mirada ida". Reconoce que incluso los agentes que atendieron a su sobrina y al bebé no pudieron reprimir las lágrimas ante la terrible escena.