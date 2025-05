Las acusaciones cruzadas entre Pilar Vidal y Raúl 'Aplausito' García, por Bertín Osborne: "Yo un día me meto un tiro en directo"

Susanna Griso no daba crédito por la defensa que hacía Raúl 'Aplausito' García de Bertín Osborne por su actitud con un periodista que le hacía una pregunta en el aeropuerto, a su llegada de Barcelona, donde el famoso graba el programa 'Tu Cara me Suena'.

"¡Se está convirtiendo Raúl, que es paparazzi, en el defensor del famoso, compitiendo con Pilar Vidal!", exclamaba una incrédula Susanna. El aludido reía a carcajadas.

A partir de ese momento se torcía todo, por lo que estaba a punto de expresar el fotógrafo de famosos: "No, no. Competir con Pilar Vidal es imposible, porque eso ya es el peloteo de los peloteos".

Le recriminaba sus palabras el periodista Miquel Valls, dado que Pilar no se encontraba en plató. Lo que no sabía es que ella estaba escuchando todo, bien atenta.

También le replicaba Alonso Caparrós, que le recordaba el episodio reciente en que el paparazzi siguió 'muy de cerca' a Luis Miguelen la puerta de un popular restaurante de Madrid: "Si hace dos días estabas con Luis Miguel, encima del coche".

"Yo un día me meto un tiro en directo"

En esos términos se expresaba la también periodista Gema López, que confrontaba a Raúl, que no se imaginaba la que se le avecinaba: "Este señor, que es un incordio, que vive en los portales, que persigue a la gente...".

Él se defendía: "Pero yo no incordio. No me ven, no me véis".

La aludida, en directo

Para desgracia del fotógrafo, Pilar Vidal conectaba en directo por videollamada y esquivaba el intento de reconducir el debate a la actitud de Bertín que hacía Gema: "¿Quieres que primero me meta con 'Aplausito'? O...".

"¡Venga! ¡Vamos Pili!", retaba Raúl a su compañera.

"Estoy harta de que digas que soy una pelota: 'que no se puede ser más pelota que yo...'. Yo no me considero pelota, otra cosa es que tenga mucha educación", decía Pilar. Raúl ponía caras y le decía que confundía la educación con el peloteo y se caldeaba el ambiente. Comenzaban a reprocharse el uno al otro sus actitudes para con el otro. Pilar aseguraba que recientemente había defendido a Raúl con motivo de un trabajo en torno a la hija de Tita Cervera, baronesa Thyssen: "Encima te hago un favor".

Negaba Raúl que necesitara ser salvado por nadie en el desempeño de su profesión y entonces Pilar le lanzaba un dardo envenenado: "¿Es que acaso tú no has hecho fotos de gente, que luego te guardas?".

El fotógrafo se apresuraba a rechazar frontalmente esa acusación: "No, no, no, no... Yo todas las fotos que hago, las saco Pilar. No me guardo nada".

"¡Vaya mañanita!"

Alonso Caparrós recordaba el fuerte encontronazo que Gonzalo Miró y Toni Cantó habían protagonizado ya durante el programa: "Entre Toni y Gonzalo, Raúl y tú (Pilar Vidal) ¡Vaya mañanita!". Ambos eran emplazados a un segundo asalto, cuando la periodista y el fotógrafo se encuentren en plató.

