Rifirrafe entre Gonzalo Miró y Toni Cantó: "Después del atentado de ETA en Hipercor la solución era bombardear Bilbao?"

Los colaboradores Toni Cantó y Gonzalo Miró han mantenido un acalorado debate sobre la guerra en Gaza. Miró analizaba las manifestaciones contra el comportamiento de Netanyahu que están llevando a cabo los estudiantes de Harvard. No cree que estas manifestaciones estén provocando una corriente antisemita en EEUU. "Los estudiantes de Harvard no están yendo a por los judíos, esto es mentira", señala. Considera además "que es una estupidez pensar que cada vez que alguien está en contra del genocidio de Gaza y la masacre de Netanyahu defiende a Hamás". "Eso es una estupidez, condeno lo que hace Hamás porque es un grupo terrorista contra el que hay que acabar".

"¿De donde te sacas tú que asesinar a niños y mujeres en Palestina es defender a Hamás, ¿de dónde te sacas eso Toni?", se preguntaba Miró ante el colaborador. Para Toni Cantó "no atacar de la misma manera lo que hizo Hamás en Israel a lo que pueda estar pasando es "una muestra de hipocresía completa". "A mí que me parece un genocidio y una masacre lo que está haciendo este asesino sinvergüenza, no me digas que yo defiendo a Hamás".

"Está habiendo ataques antijudíos en todo el mundo"

Toni Cantó mantenía que está habiendo ataques antijudíos en todo el mundo. "Si mañana Hamás devuelve a los 60 secuestrados se acaba el problema, ¿por qué no lo hace?". Una información que respondía Gonzalo Miró: "¿Qué argumento es ese para llevar a una población de 2 millones de personas a la edad de piedra. Pero qué culpa tendrán los palestinos?".

La charla se zanjaba con el planteamiento de Gonzalo Miró. "Tú resulta que después del atentado de ETA en Hipercor, ¿la solución es bombardear Bilbao y al que al que le parece mal el bombardeo a Bilbao es defensor de ETA?".

