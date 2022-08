El actor Juan José Ballesta, sobre su amigo okupa: "No tengo culpa de que sea un delincuente"

El actor Juan José Ballesta, 'el bola', ha confirmado a Espejo Público que es amigo de okupa de Parla, Madrid. Ballesta ha explicado que le ha visitado un par de veces y que le lleva comida. El actor se ha desmarcado de sus fiestas y ha subrayado que no comparte lo que hace. "No tengo culpa que mi amigo sea un delincuente", ha aseverado.

"Gael es amigo mío, de mi madre y mi hermana de toda la vida, tenemos una bonita amistad. Es una bellísima persona, los amigos son los amigos. Lo que haga es su problema, ni comparto ni no comparto", ha indicado.

Ballesta ha confirmado que no va a asistir a la fiesta organizada este viernes por la tarde porque está en un rodaje. El okupa ha desafiado con utilizar su "influencia" si algún vecino llama a la Policía: "No quiero que la Policía multe a las personas que vienen a las fiestas porque si no usaré mi influencia. Tengo amigos que son cantantes o futbolistas. Esto va a ser como la última cena".

Sobre los problemas con los vecinos, el actor ha señalado que no lo entiende: "He pasado dos veces por ahí y no entiendo el problema". En todo momento ha evitado entrar en valoraciones y ha querido dejar claro que no se quiere meter en la vida de su amigo.