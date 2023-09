"La actitud de Daniel Sancho en la reconstrucción descarta cualquier trastorno mental que la gente haya podido imaginar"

Rodolfo Sancho ha vuelto a hablar para la prensa pese a que advirtió que no lo haría. El padre de Daniel Sancho viajaba a Tailandia para visitar a su hijo en la cárcel de Koh Samui, donde se encuentra a la espera de juicio por el crimen de Edwin Arrieta.

En una segunda visita a su hijo Sancho ha pedido disculpas por la actitud que mostró en su primera intervención ante los medios, cuando dijo que no afrontaba las circunstancias como una desgracia sino como un reto. Reconocía que en sus primeras declaraciones salía de un momento complicado, ya que se reencontró con su hijo por primera vez en la cárcel, y quizá la imagen que dio "fue muy dura y prepotente". "Bueno como os imagináis ayer salí de un momento complicado ahí dentro, quizá la imagen que di fue muy dura, quizá fue prepotente. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa yo en realidad siempre he tenido una sonrisa para vosotros", señalaba.

Nuevas imágenes de la reconstrucción del crimen

El programa 'Y ahora Sonsoles' ha emitido nuevas imágenes de la reconstrucción del crimen que hizo Daniel Sancho ante las autoridades. En el vídeo se ve a un Daniel Sancho muy afectado mientras relata dónde guardó las partes de la víctima y contó que hizo lo mismo unas cuantas veces: ir al mar y volver, para deshacerse de los restos mortales.

"Hay que descartar cualquier tipo de trastorno mental"

El psiquiatra forense José Cabrera considera que la reconstrucción de los hechos es "inaudita" porque ninguna Policía del mundo filtra una reconstrucción de estas características a un medio de comunicación. Apunta además que observando las reacciones de Daniel Sancho él descarta que exista algún tipo de trastorno mental o psicopático o cualquier historia psíquica que la gente haya podido imaginarse.