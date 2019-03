Accidente de Monterrubio: Contradicciones en la declaración del conductor del autobús

La Guardia Civil acudió al Hospital de Don Benito adonde había acudido el conductor del autobús siniestrado en Monterrubio tras chocar contra una excavadora. Allí, los agentes le preguntaron por lo que había ocurrido. "Veníamos bajando de Castuera para Monterubio y he visto la máquina retro. Iba sobre 80km/h. Entonces, cuando ha acabado la línea continua he comenzado a adelantar, he puesto los intermitentes, he tocado la bocina y he cambiado de carril, y cuando estaba al lado ha girado y me ha golpeado". Aquí se produce una contradicción con la versión del conductor de la retroexcavadora quien asegura haberlos puesto.

Sin embargo, esta no es la única contradicción en la que incurre el conductor. Según él. "Llevaba conectadas las luces de cruce. Le hice luces con las largas y toqué el claxon". Pero al menos cinco niños, declararon ante el juez no haber visto esas luces ni haber oído sonar el claxón. Por último, un testigo que todavía no ha prestado declaración, ha asegurado que el conductor del autobús dijo tras el accidente "Mo la he visto, no la he visto, no he visto la máquina, tenía que haberme matado yo", unas palabras que en ningún caso reconoce haber pronunciado el conductor del autobús.