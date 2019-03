Abogado de Rosario Porto: "El veredicto tiene contradicciones flagrantes"

Pocos días después de conocer el veredicto del caso Asunta Basterra, por el que un jurado popular, por unanimidad, cree que tanto Rosario Porto como Alfonso Basterra, los padres de la joven, son culpables del asesinato de su hija. José Luis Gutiérrez Aranguren, el abogado de Rosario Porto, ha mostrado en Espejo Público sus sorpresa por esa decisión.

"Rosario se encuentra francamente hundida e incrédula por el veredicto, como lo estoy yo. No solo no esperaba un veredicto tan contundente, ni siquiera parecido. Es sorprendente. El verdicto tiene contradiciones flagrantes", ha declarado. Sobre la reacción de Rosario Porto tras conocer el veredicto, Aranguren cree que "mi cliente no tardó en reaccionar. A día de hoy no nos creemos el veredicto".