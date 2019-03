El abogado de Rosario Porto niega que vayan a ir contra Alfonso Basterra

El abogado de Rosario Porto ha estado en el plató de Espejo Público para comentar las últimas novedades sobre el caso de asesinato de la joven Asunta Basterra. Tras las últimas novedades, en las que el padre de la joven, Alfonso Basterra, parece más involucrado de lo que se creía, Aranguren no ha querido pronunciarse sobre el hecho de que se cliente pueda ir contra Alfonso Basterra en un juicio. "No me gusta acusar sin pruebas y menos en un caso de asesinato solo porque se haya limpiado una huella". Sobre la posibilidad de que se celebre el juicio en el mes de noviembre, Aranguren se ha mostrado cauto. "Creo que es algo prematuro, porque todavía estamos en fase de instrucción. Creo que ese juicio no se celebrará este año".

Hoy ha declarado en los juzgados de Santiago el psiquiatra que atendió a Rosario Porto durante su ingreso en un hospital tras el fallecimiento de sus padres. En su comparecencia ha reconocido haber realizado comentarios públicos sobre algunos aspectos del ingreso de Rosario Porto en su clínica, tal y como ha reconocido Rodríguez Aranguren. "No ha reconocido explícitamente haber roto el secreto profesional, pero sí haber realizado esos comentarios, aunque él se ha justificado en la presión a la que le han sometido los medios", afirma