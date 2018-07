El Fiscal de Córdoba asegura que "sobran motivos para detener a José Bretón"

El Fiscal Jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, asegura que "sobran motivos para detener a José Bretón". "No acusamos a José Bretón de homicidio porque no se han encontrado los niños, pero este hombre era el responsable de los niños cuando estos desapaecieron". José Bretón está acusado de detención ilegal, lo que acarrea penas muy cercanas a las del homicidio, ha declarado en directo José Antonio Martín Caro.

El Fiscal de Córdoba no ha querido entrar en más detales sobre el sumario del caso, pero ha reconocido que se están siguiendo otras líneas de investigación y que en los próximos días podría haber novedades. de momentos, ya son 18 los días que han pasado desde la desaparición de los pequeños Ruth y José.

Mientras, el abogado de José Bretón ha declarado sobre la situación de su defendido tras visitarle a la salida de la prisión, que su actuación como letrado tiene dos caminos: "La primera, demostrar que este chico no ha intervenido en los hechos por lo que se le puede juzgar. Que él no ha intervenido y no es el autor de estos hechos. Y si hubiera una prueba contundente que nos dijera que este chico sí lo ha hecho, como que aparecieran los cuerpos de los niños, entonces lógicamente mi defensa iría por una defensa médico-psiquiátrica porque otra cosa no tengo. Y eso es lo único que les puedo decir.", ha sentenciado.

Asimismo José María Sánchez de Puerta, ha desmentido las informaciones que ha ido apareciendo sobre la actuación de José Bretón durante los últimos registros. "Es totalmente falso, totalmente falso que pidiera pizzas o quisiera ver un partido de fútbol. Todo el tiempo el chico ha estado allí ha estado conmigo. Osea eso es totalmente falso".