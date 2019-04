Froilán: "A mí, lo que me molesta es que piensen que he cobrado por esto"

La primera entrevista a Felipe Juan Froilán realizada en exclusiva por Espejo público ha levantado no solo expectación, sino alguna que otra polémica. Muchos le han acusado de cobrar por ella, pero el propio sobrino del rey Felipe VI se ha encargado en desmentirlo.

"Yo esto lo he hecho por respeto y por defender una serie de derechos y tradiciones, no por nada más ni dinero ni nada. A mí, lo que me molesta es que piensen que yo he cobrado por esto. Yo si he hecho esto es por respeto hacia Victor Barrio y su familia, nada más ni mucho menos por dinero. Lo he hecho por defender ciertos derechos humanos y defendiendo ciertas culturas de mi país que me gustaría, como a muchos españoles, que siguiesen en pie. Por eso lo hice no por nada más", reconoce en un whatsapp enviado a Espejo público