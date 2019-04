"Con los 380 euros que me pagaban no se puede vivir"

Pablo, licenciado y becario durante 2 años

Uno de esos becarios que no logran mantenerse por si mismos con el dinero que les pagan es Pablo. Acaba de encontrar un trabajo en prácticas pero hasta ahora solo ha podido sobrevivir gracias a la ayuda de sus padres. Tiene 23 y está licenciado en Publicidad. "Cobré 300 euros los primeros meses y después 380 euros. Me tenían que ayudar mis padres". "Lo que más frustra es que acumulas experiencia durante tiempo y luego no te quedas en la empresa".