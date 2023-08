2.095.000 euros por un piso de 62m² en Oropesa del Mar...¡y ni siquiera está en primera línea de playa!

En la sección de este miércoles de 'El precio injusto', Leyre Pérez, periodista y colaboradora del programa de Espejo Público, ha investigando a fondo en los portales inmobiliarios más importantes de nuestro país y ha dado con dos ofertas -una de venta y otra de alquiler- que, aunque pueda no parecerlo, son reales.

La primera oferta es la de un piso en Oropesa del Mar, municipio de la Comunidad Valenciana. Es primero con ascensor y tiene 62m². Cuenta con dos habitaciones, un único baño y el garaje está incluido. Se vende vacío, para que el nuevo propietario lo amueble. Es una zona de playa y podría ser el típico piso que la gente compra como segunda residencia o casa vacacional.

Pero seguramente este piso no cumplirá esa función porque no se encuentra en primera línea de playa. De hecho, no está ni siquiera en segunda o tercera línea: está en las afueras de la ciudad. La vivienda se encuentra ubicada en el extrarradio del municipio castellonense.

No se sabe si el actual propietario quiere negociar con margen o es que se le ha escapado algún cero porque... ¡vende la casa por 2.095.000 euros! Lo que supondría que cada metro cuadrado vale 24.000 euros. Para que se entienda mejor lo excesivo de esta oferta, el metro cuadrado en Oropesa del Mar cuesta alrededor de 1.000 o 1.500 euros.

"Oportunidad fantástica para estudiantes" en Madrid

La segunda oferta es la de un piso en Cuatro Caminos, un barrio del noroeste de la ciudad de Madrid. Los propietarios definen el piso el portal inmobiliario como una "oportunidad fantástica para estudiantes".

La vivienda es un primer piso interior con ascensor y tiene 25m² . Solo cuenta con una estancia y un baño. El salón y la habitación comparten espacio y la cocina está dentro de un armario empotrado. En la oferta se especifica que no se puede visitar, el interesado hará la reserva a ciegas y online.

Este piso se alquila por 2.689 euros al mes, con la obligación de dar 3 meses de fianza. Aunque cueste creerlo, esto no es una excepción, Leyre Pérez ha indagado y ha comprobado que en esa zona son muchos los pisos similares a ese precio.