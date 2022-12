Nadia no se quita el niqab

Nadia padece un cáncer cervical y ha sufrido ya dos abortos de embarazos múltiples, primero de gemelos y después de cuatrillizos.

Ahora está embarazada por tercera vez, pero no quiere acudir al médico si no respetan su deseo de no quitarse el velo.

En Espejo Público ha hablado junto a su marido de las razones por las que se niega a quitarse el niqab. Nadia asegura que el médico la recibió sorprendido y le dijo reiteradas veces que se quitara el velo. Ella asegura que no esta dispuesta "a que me humillen y a que me traten de forma vejatoria".

El marido de Nadia afirma que el médico tiene que dedicarse a hacer su trabajo que es por lo que cobra a final de mes y que su trabajo es "atender a los pacientes no juzgar como visten".

Nadia denunció al médico por obligarle a quitarse el niqab para realizarle la exploración, pero la denuncia de Nadia no va a prosperar porque la juez ha tenido que suspender la vista ante la negativa de la mujer de retirarse el famoso velo.

Nadia y su marido ofrecieron la posibilidad de reunirse con la jueza en una sala privada en la que Nadia si se quitaría el velo, pero nunca en la sala del juzgado y delante de "muchos hombres extraños".

El marido de Nadia asegura que les están tratando de forma racista y que es por eso por lo que le exigen a Nadia quitarse el velo. De momento Nadia no se quitará el niqab y ha asegurado de forma tajante que la vida de sus hijos esta al mismo nivel que su religión.