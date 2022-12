"Es muy difícil que alguien se lleve por la fuerza a los niños de este parque"

Juan es un testigo presencial de la desaparición de los pequeños Ruth y José. Se encontraba en el parque en el momento de los hechos y asegura, en declaraciones exclusivas a Espejo Público, que "es muy dificil que alguien se lleve a dos niños por la fuerza de este parque. Está todo muy lleno de gente, sobre todo en fin de semana. Es mi opinión, pero es muy raro".

Asimismo, Juan relata que se encontró con un hombre desesperado corriendo por todos sitios y gritando. "Creía que se trataba del padre, y me pareció lógico, pero luego me enteré que era el tío de los pequeños", afirma. "La única vez que vi a José Bretón, el padre, estaba sentado frente a la ciudad de los niños muy tranquilo. Creí en un primer momento que se trataba de un policía, pero luego me extrañó tanta tranquilidad".

La desapatrición de Ruth y José sigue envuelta en el misterio. José Bretón, el padre de los niños está detenido acusado de detención ilegal y su coartada tiene algunas lagunas que la policía intenta descifrar. Asegura que hizo dos lamadas desde el parque al darse cuenta que los niños no estaban, pero la Policía, ayudada por la triangulación de la señal, situa a José Bretón lejos de ese lugar, concretamente en la finca paterna de las Quemadillas.