Una mujer estafa a varias de familias con problemas económicos

El modus operandi de la estafadora que se llama María Soledad pero se hacía pasar por Sara era el siguiente: La mujer mantenía una relación muy íntima con los estafados, casi familiar. Les aseguraba que había llevado una vida muy triste, con malos tratos, accidentes y que por esa razón se hizo policía, cargo que ahora utilizaba para hacer el bien a la gente. Que ellos habían tenido la gran suerte de conocerla y que gracias a su cargo podía eliminar sanciones, multas, desahucios agilizar trámites e incluso ofrecer trabajo como empleados del ayuntamiento. Unos favores que siempre traían consigo el pagar una serie de tasas legales. Siempre actuaba en familias con problemas económicos o en paro.

Presumía de tener grandes contactos para conseguir puestos de trabajo en el ayuntamiento y establecía una relación casi familiar con los estafados. Les hacía padecer lástima hacía ella y les decía que había llevado una vida muy triste. Por teléfono y mediante mensajes de whatsapp aseguraba que había sufrido golpes en la cabeza a consecuencia de los malos tratos, y que sólo quería ver a sus hijos. Una vez que las familias a las que había captado estaban convencidas les pedía el dinero siempre con el pago de unas tasas. Una estafadora de manual que ha logrado sustraer miles de euros a varias familias necesitadas

En Murcia hemos hablado con tres de los afectados José, Encarna y Paqui. A José le estafó 4.000 euros más unas piezas de oro. La excusa del pago fue unas tasas que debía pagar para agilizar un trámite para la devolución de una sanción del ayuntamiento. A Paqui le estafó 6.000 euros a cambio de un puesto de trabajo, llevaba cuatro años en paro y no podía continuar sin trabajo. La conoció en abril y en julio de 2014 ya la denunció. Y a Encarna le estafó 18.000 euros “Me siento estafada y muy rabiosa, me siento muy mal de que alguien me haya podido engañar de esa manera”, nos explica.