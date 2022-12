Mariano Rajoy también ganó en Twitter

Las elecciones españolas han dejado una serie de curiosas anécdotas en Twitter. Mariano Rajoy consiguió vencer también a Rubalcaba en el numero de alusiones conseguidas. El futuro presidente de España logró 86.000 menciones, muy por encima de las 35.000 que tuvo Rubalcaba. Aún así, el candidato socialista seguirá escribiendo en la famosa red social.

Durante toda la noche, muchos "twitteros" se dedicaron a escribir sobre las elecciones. "Génova me recordó a el España-Holanda... Banderas, fiestón... ¡Bravo!" o "He bajado a tirar la basura y he vuelto a casa con 13 ofertas de empleo y he quedado para 4 entrevistas esta semana. ¡Cómo avanza esto!" fueron algunos de los diferentes mensajes que se pudieron observar durante la madrugada.

En cuanto a la "porra" que realizamos sobre los escaños, nadie la acertó pero el que más se acercó fue Alberto Cuevas que predijo un 185 PP - 113 PSOE. Felicidades.