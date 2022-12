Lolita sufre un ataque de ansiedad antes de un concierto

Lolita, que tuvo que ser atendida por un equipo del SAMUR, suspendió el concierto más esperado de las fiestas de Molina (Murcia) por no encontrarse en buenas condiciones anímicas.

Pese a su delicado estado, la cantante no dudó en subir al escenario, media hora después de la hora prevista de inicio del concierto, para explicar a su público qué sucedía: "Me ha dado un ataque de ansiedad y por el momento no puedo actuar" afirmaba muy nerviosa y entre llantos.

¿Pero cuáles son los motivos que le han provocado estado? ¿Qué es lo que realmente le preocupa? Los últimos meses pueden haber resultado especialmente delicados para la artista, ya que al parecer tiene graves problemas económicos.