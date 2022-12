Logran que la administración reconozca su unión después de dos años de lucha

Fátima y John llevan dos años luchando contra la administración que les acusaba de ser un matrimonio de conveniencia. Él llegó a ser expulsado de España y se perdió el nacimiento de su hijo. Ahora, por fin, la administración ha reconocido su unión como legal.

"Nos hemos casado por amor y tengo muchas pruebas de ello". Fátima ha estado los últimos años peleando contra la administración española intentando demostrar que su matrimonio con John, un ciudadano senegalés, no era por lograr papeles.

John recibió una orden de expulsión tras descubrir que no tenía papeles. "Muchos pueden pensar que yo tengo la culpa por haberme enamorado de una persona sin papeles, pero en el amor no se puede elegir", se lamenta Fátima. "Lo he intentado todo y solo me queda hacer huelga de hambre, y ni siquiera se si eso valdría para algo", asegura. Hoy ambos disfrutan de una vida juntos en España tras muchas dificultades.