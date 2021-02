Médicos chinos muestran cómo realizar el test anal de coronavirus: "Aumenta la tasa de detección de infectados"

China ha comenzado a realizar los test anales para detectar el coronavirus. Las autoridades sanitarias asiáticas consideran que este tipo de pruebas son más eficaces que el PCR o los test de antígenos porque el virus permanece más tiempo en el recto que en las vías respiratorias.

El test rectal "aumenta la tasa de detección de personas infectadas" según confirma Li Tongzeng, doctor del departamento de enfermedades respiratorias e infecciosas del Hospital You An de Pekín. Sin embargo, en internet, las reacciones no se han hecho esperar. Espejo Público ha mostrado algunos de los memes que han compartido los usuarios de las plataformas sociales sobre esta nueva prueba.

Proceso rápido y sencillo para grupos clave

Lo cierto es que el proceso es bastante rápido, no más de 10 segundos. Para esta prueba se utiliza un hisopo de algodón, el palito habitual que se usa para la nariz, con un tamaño de entre 2 y 3 centímetros. El palito se debe mojar previamente en solución salina, para después introducirse en el ano. Pocos segundos después, los especialistas ya pueden analizar la muestra para detectar si hay, o no, infección.

"Teniendo en cuenta que la recolección de hisopos anales no es tan cómoda como los de la garganta, puede ser una buena opción para grupos clave, como las personas que estén en cuarentena", explica el experto. Por el momento, las ciudades chinas de Pekín y Qingdao han impuesto la obligación de realizar pruebas anales anticovid a los turistas que lleguen desde el extranjero.

Test anales para detectar el coronavirus llegan a España

Las pruebas anales ya se están realizando en Galicia, eso sí, solo se utiliza el test anal en los pacientes más graves.

