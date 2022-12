Karina Bolaños: ¿Víctima o una irresponsable?

La exuberante anatomía de Karina Bolaños enroscada en su almohada y ofreciéndose generosamente a su amante ha dado la vuelta al mundo. Ha sido cesada de su cargo pero la pregunta está en la calle. ¿Es víctima o una irresponsable?. Opiniones hay para todos os gustos. Lo cierto es que la política costaricense ha asegurado no arrepentirse de nada y asegura que se trata de "una enseñanza de vida".

Pero el caso de la política centroamericana no es el único. Las webcam vuelven locos a algunos dirigentes públicos y el caso de Karina no es el único. Dos congresistas de Nueva York se metieron en un buen lío. Un republicano y un demócrata, que esto de la erótica de internet no distingue de partidos. A Christopher Lee, casado y con un hijo no se le ocurrió otra cosa que colgar una foto suya en una página de contactos, con el siguiente texto "Hola. Espero no ser feo. Estoy divorciado. Soy un hombre en forma, divertido y clásico. Prometo no decepcionarte". De la inteligencia no dijo nada, claro.

En lugar de aprender de los errores de su compañero de Congreso, unos meses más tarde, el demócrata Anthony Weiner le superó. Se dejó de sutilezas y envió unas imágenes subidas de tono a una admiradora de 21 años. Tras unos patéticos intentos de convencer a los periodistas de que no era él el que aparecía en las fotos, dimitió.

El que no sabemos en qué estado se encuentra es el marido de Karina, el diputado Victor Hugo Vazquez, quien ha cogido una baja médica.