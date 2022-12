Juez Seoane: "La Justicia no funciona porque no interesa"

5.000 jueces deben decidir sobre 8 millones y medio de casos al año. El juez Antonio Seoane, titular del juzgado de de lo Social Número 34 de Madrid y miembro de la Asociación Jueces para la Democracia ha confirmado a Espejo Público que la situación es desesperada. "Los pasillos, las alacenas, las mesas, las sillas ... todo está lleno de papel".

El juez Seoane confirma que su juzgado tarda en torno a 8 meses en resolver los casos. "Al ser un juzgado de lo social debemos resolver todos aquellos casos que se han derivado por despidos y con la crisis ha crecido mucho". Algunos de los trabajadores tienen que medicarse al estar sometidos a un gran estrés. "El problema del estrés de los funcionarios está directamente relacionado con la carga de trabajo. Además, estamos sometidos a una tensión adicional pues la gente que viene, reclama cantidades que necesita de manera perentoria", asegura el magistrado.

El juez Seoane habla claro de cual pueden ser las razones por las que no funciona la justicia como debería. "La Justicia no interesa. Si funcionara bien, la gente que reclama a los ayuntamientos o a las administraciones públicas cobraría rápido y el estado tendría que pagar. Si los despidos se tramitaran con celeridad, sería un problema para la economía que muchas veces está montada sobre la base de que la Justicia no funciona. Es triste decirlo, pero es así".