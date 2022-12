"José María Ruiz Mateos ha retirado todos los poderes a sus hijos"

El Fundador de Rumasa ha decidido depositar toda su confianza en su hija Begoña, esposa de Antonio Biondini y en su abogado Marcos Garcia Montes. "El padre ha decidido retirar los poderes a sus hijos porque no se estaba entendiendo todo lo que está pasando. Los hijos no le cuentan nada al padre, no hay información de nada y salen noticias de situaciones que son escalofriantes", asegura Biondini.

"Es evidente que el padre quiere desligarse de las acciones que están haciendo sus hijos", dice Biondini. Con esta decisión la guerra interna en el seno de la familia Ruiz Mateos está servida. El yerno de Ruiz Mateos ha confirmado que el patriarca está desligado de la gestión empresarial desde hace varios años y que solo ha intentado proteger a sus hijos asumiendo la responsabilidad judicialmente. "Pero visto los últimos acontecimientos de los últimos años, el padre no tiene ninguna culpa", dice Biondini.