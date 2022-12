José María Aznar: "No está en mi espíritu ajustar cuentas con nadie"

José María Aznar ha asegurado en Espejo Público que "escribir memorias cuando uno ha sido Presidente es normal", al tiempo que ha querido dejar claro que no tiene ningún tipo de interés en "ajustar cuentas" con nadie" a la hora de escribir este libro. A preguntas de Susanna Griso, el ex Presidente del Gobierno, reconoce que se mantiene "afortunadamente alejado" de la primera línea política. "Estoy concentrado en cuestiones académicas, culturales y profesorales. Mi meta es ayudar a mi país en lo que pueda que es lo que siempre he querido hacer. Quiero ser un buen español".

José María Aznar ha aprovechado también para reclamar la importancia de sus ocho años de mandato al frente del Gobierno de la Nación. Al tiempo que ha criticado duramente a su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero. "Dejé al país más póspero en la historia de España. Nunca fuímos tan prósperos como en esos años. Otros dejaron en herencia el mayor desastre económico en muchos años". Aznar asegura en esta entrevista en Espejo Público que todo se tuerce "cuando nos olvidamos en defender los pilares de la transición. Todo se torció cuando se traicionan esos pilares. Cuando mi sucesor decidió mirar hacia atrás y no hacia adelante y empieza a dudar del concepto de Nación española y que hace una gestión económica que provoca una crisis que están pagando todos los españoles. A todo ello debemos sumar la deslealtad nacionalista".

"Rodrigo sabrá las razones por las que rechazó mi propuesta"

Aznar ha reconocido que no se ha arrepentido de su decisión de dejar la presidencia. En cuanto a su decisión de nombrar a Rodrigo Rato como su sucesor, algo que este rechazó en dos ocasiones, el ex presidente afirma desconocer las razonas por las que este dijo que no. "Rodrigo no es que fuera mi amigo, también era una autoridad política y económica dentro del partido muy importante. Él sabrá las razones por las que rechazó mi propuesta. Rodrigo Rato era una propuesta, afortunadamente en el Partido Popular había más de una".

El ex presidente no ha evitado ninguna cuestión de actualidad. Desde el papel de la Monarquía, "he protegido al Rey lo que he podido, es la función de un presidente. No olvidemos que su figura ha sido clave en la historia de la transición española". Hasta la complicada situación que su mujer, Ana Botella, vive al frente del Ayuntamiento de Madrid. "Me siento orgulloso de su labor. Los Aznar estamos acostumbrados a sufrir juicios con dureza. En España siempre ha habido dos varas de medir"".