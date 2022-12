José Bretón busca ser el protagonista en la búsqueda de sus hijos

La policía no ha dejado a José Bretón salir de la casa durante el registro de la finca de Las Quemadillas, el único imputado por la desaparición de sus hijos Ruth y José. Las fuerzas de seguridad no quieren que le graben las cámaras, pero Bretón insiste en salir a pasear por los naranjos, buscar su momento, quiere ser el protagonista de la búsqueda, la de sus hijos.

Intenta conversar con los geólogos y arqueólogos aunque éstos le ignoran. Se produce entonces un momento de incertidumbre. Su abogado le comunica que han encontrado huesos. Bretón ni se inmuta. Se trata de restos óseos de perros. Y Bretón contesta: "En mi casa nunca se han enterrado animales".

Su abogado le recuerda que alguien de su familia le dijo al juez que solían enterrar perros en la finca. Bretón ironiza: "Eso ha sido la madre de mis hijos que dice que soy un enterrador de perros". Pero no solo Ruth confirma esto. Una amiga de la pareja declaró lo siguiente: "Me encontré a Bretón el viernes día 7 de octubre, un día antes de la desaparición de los pequeños. Le dije que tenía un perro y que quería regalarlo y me contesto: damelo a mí que me encargo yo de él".