Javier Sardá: "Lo que me interesa del programa es que me plazca y no me de vergüenza de mí mismo"

Joan Manuel Serrat, Vicente del Bosque, Elsa Pataki, Mario Casas, Bustamante, Guti ... y un montón de personajes públicos van a pasar por el programa que Javier Sardá estrena este domingo en Antena 3. "Usted perdone" llega los domingos por la noche a Antena 3.

Javier Sardá ha asegurado en Espejo Público sobre su nuevo programa que "a esta edad yo soy partidario de hablar poquito de los programas. Mu gustaría que el programa fuera bien, pero lo que e estas alturas me interesa más, es que me plazca y no me de vergüenza a mí mismo".

No ha rehusado hablar de ningún tema. En cuanto, al asunto "de moda", es decir la malograda cacería del Rey, el popular presentador ha reconocido que "a mí, cuando pidió perdón, me convenció. Lo que no entiendo es que con los gravísimos problemas que tenemos en nuestro país, le sigamos dando vueltas a algo como esto", afirma.