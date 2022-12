Isabel García Marcos confía en que saldrá inocente del caso Malaya

Isabel García Marcos, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, espera la sentencia del Caso Malaya que decidirá su futuro junto al de otros imputados como Julián Muñoz, Juan Antonio Roca o Marisol Yagüe entre otros.

"Esperamos que el presidente del Tribunal sea justo. Yo soy inocente y la Justicia respeta las inocencias. Estoy segura que no voy a ir a la cárcel, de hecho creo que deberían pedirnos disculpas por el horror que nos han hecho pasar durante estos años", asegura confiada la que fuera teniente de alcalde de Marbella. "La experiencia de la cárcel es muy traumática desde el punto de vista físico, moral y psíquico. Nunca llegas a ser el mismo. Sales peor de lo que entras", ha declarado a los micrófonos de Espejo Público.

García Marcos no ha reconocido en ningún momento su culpabilidad, "la cárcel no es lugar para rehabiliatar a nadie de nada y mucho menos en mi caso. Yo no me tenía que rehabilitar de nada".