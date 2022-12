"Para tí Hugo es tu vida, para mí una carga. No volverás a ver a tu hijo"

En verano de 2010, la madre de Hugo, Elena Ferrer, abandonó España con el niño sin el consentimiento del padre Emiliano Medina, rumbo a su país natal, Perú. Desde entonces, Emiliano no lo ha vuelto a ver. "No se vive. Eso es un calvario total. Es un no dormir, un tener pesadillas, como cuando te cortan la respiración. Es estar muerto en vida. Es una sensación que no se la deseo a nadie", se lamenta Emiliano.

Elena, de nacionalidad peruana, y Emiliano, se conocieron en 2004. Un año después nació Hugo y ellos se registraron como pareja de hecho. Con el tiempo, la relación se empezó a deteriorar. Una noche de mayo de 2010, Emiliano comunicó a su pareja que deseaba separarse. A la mañana siguiente, dos agentes de paisano de la Guardia Civil se presentaron en su lugar de trabajo. Acudían a arrestarle. Elena le había denunciado por presuntos malos tratos. "No me lo acababa de creer, sorprendido y me quedé blanco". Dos días después hubo juicio rápido y Emiliano salió inocente.

Elena dejó el domicilio familiar y se instaló en otra casa. Tras separarse, los dos firmaron, de mutuo acuerdo, un documento para repartirse el tiempo de vacaciones de Hugo. Mientras el niño estaba con su madre, Emiliano recibió un espeluznante correo electrónico de ella.

"No sigas llamando que no te voy a coger el teléfono y no vas a poder hablar con el niño. Yo sé que, para tí, Hugo es tu vida. Para mí es una carga, pero voy a hacer lo imposible para quedármelo y llemárvemelo a Perú para siempre. Te voy a hacer todo el daño posible con eso y vete preparando dinerito. Ya mentí para acusarte de malos tratos, no me importa seguir mintiendo. Vas a llorar hasta que no tengas lágrimas en tus ojos".

A pesar de estas amenazas, Emiliano no creyó que su ex -pareja fuera capaz de llevarse al niño y el 1 de septiembre de 2010, como tenían acordado, acudió a recoger a su hijo. "Fuí al domicilio donde residía y no me abrió nadie la puerta. Llamé al timbre de fuera y nada", dice Emiliano. Ese mismo día, Emiliano denunció la sustracción de su hijo Hugo por parte de Elena. Tardó meses en descubrir que la madre del niño se lo había llevado sin su consentimiento a Perú.

Desde entonces, y ya han pasado 20 meses, Emiliano no ha logrado ni siquiera hablar por teléfono con su hijo. Los tribunales le han concedido la custodia total de Hugo y le consta que la justicia peruana ha recibido la petición de restitución del menor.